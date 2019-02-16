Edirne'de düzenlenen seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir" ifadelerini kullandı. "Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir" diyen Erdoğan "Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok" şeklinde konuştu. Herkesin diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabildiğini, dilediği gibi yaşayabildiğini, dilediği gibi iş yapabildiğini, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebildiğini öne süren Erdoğan, "Türkiye'yi laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÇİFTÇİLERİMİZE 2,6 KATRİLYON TARIMSAL DESTEK VERDİK"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi aç", "Çiftçinin topraklarına el kondu" açıklamaları yaptığını söyleyen Erdoğan, "Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?" dedi.

"DİNİ AZINLIKLAR HAKLARINI EN GENİŞ BİZİM DÖNEMİMİZDE KULLANABİLMİŞTİR"

"Dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlar batıda aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, Batı'da camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey… Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki 'Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım…' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. 'Muhalefet beni eleştiriyor' diyor. Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk… Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan."

'Aleviler baskıya ve inkara boyun eğmeyecek'

Hrant Dink davasında dünden bugüne neler yaşandı?

'BAŞI AÇIK, KAPALI, NASIL GİYİNİRSE GİYİNSİN; MÜDAHALE YETKİMİZ YOK'

"Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok."

Erdoğan: Meşru hayat var, gayri meşru hayat var

"TÜRKİYE'Yİ YAŞAM TARZI İSTİSMARINDAN KURTARMANIN VAKTİ GELDİ"

"Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Türkiye'yi yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir."

Erdoğan: O evlerde karmakarışık şeyler oluyor, müdahale edeceğiz

"KARTAL'DA ÖLEN VATANDAŞLARIMIZIN CENAZELERİNE KATILDIK"

"Biz arkadaşlarımla Kartal'da ölen vatandaşlarımızın cenazelerine katıldık. Bay Kemal siz neredeydiniz? Sadece geçenlerde istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi vardı. Sen neredesin?" (HABER MERKEZİ)