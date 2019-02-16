İzmir Adliyesinde ölüme yol açan gaz kaçağı vakasındaki ihmaller

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 28 kişinin de zehirlenmesine neden olan karbondioksit gaz kaçağı ile ilgili yapılan savcılık soruşturması, ihmaller zincirini ortaya çıkardı. "Riskli" ve "çok riskli" kategorisinde olan işi üstlenen firmanın görevlendirdiği 3 çalışanın, konuyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları olmadığı belirlendi. Çalışanların yaptıkları hatadan dolayı sistemin ortamda yangın çıktığını algıladığı bu nedenle devreye girip, karbondioksit gazı salımı yaptığı belirlendi.

Dosyadaki tespitlere göre yüklenici firma, olaydan bir gün önce işin sözleşmesini yaptı ve alanı güvenli hale getirmek için teslim aldı. Ancak "riskli ve çok riskli" güvenlik işi kapsamında olan yangın tüpleri bakım işinde, bu konuda eğitimleri ve sertifikaları olmayan, ölen Salih Ataoğlu ile Ferhat Efşin ve Osman Cemil Ataoğlu görevlendirildi.

SORUMLU ŞİRKET YETKİLİSİ CEZA ALMADI

Soruşturmada işçilerin çalışma alanı olan 1 No.lu odanın içerisindeki karbondioksit dolu basınçlı tüpler ile söndürme sistemlerini devreye alan panellerden birisinin direncinin eksik olduğu belirlendi. Yine 9 No.lu odadaki 25 söndürme tüpünü otomatik devreye alan panellerdeki güvenlik dirençlerini, işçilerden Osman Cemil Ataoğlu’nun talimatı ve yönlendirmesiyle, Salih Ataoğlu ile Ferhat Afşin’in yaptığı ortaya çıktı. Bakım konusunda eğitimi olmayan işçilerin bu işlemleri yaptığı sırada 25 söndürme tüpünden 23’ünün otomatik olarak devreye girdiği, gaz salımı yaşandığı, sonrasında da olayın meydana geldiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında bakımı yapan firmanın sahibi Ahmet Bilgin tutuklandı. Bilgin hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Bilgin davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. (DHA)