Mehmet Bekaroğlu: Milletvekilleri dövülürken ses çıkarmayacak mıyız?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’li milletvekillerine yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Açlık grevindeki HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için Şırnak’ın Cizre ilçesinden yola çıkan HDP milletvekillerinin Nusaybin’de polisler tarafından durdurulduğu bir videoyu paylaşan Bekaroğlu, Twitter’dan, “Bunlar HDP’li, bizi ilgilendirmez, deyip geçecek miyiz? Süleyman Soylu’nun emri ile milletvekilleri dövülüyor; sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kim ne derse desin; ben sesimi çıkarıyorum: Bu yapılan hukuksuzluktur, zorbalıktır, zulümdür” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)