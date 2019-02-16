16 Şubat 2019 15:46

S&P, 2019’da yüzde 0,5 daralma öngördü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, artan enflasyon baskısı nedeniyle 2019’da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

S&P, 2019’da yüzde 0,5 daralma öngördü

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    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan ‘B+’ olarak teyit etti. S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B+”, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise “BB-” olarak teyit edildiği belirtildi.

    Türkiye’nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “B” olarak teyit ettiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu ifade edildi.

    Son dönemde Türkiye’nin finansal ve dış ödemeler dengesindeki eylemlerinin temel ekonomik hassasiyetleri çözmektense ortaya çıkan belirtileri hafifletmeye odaklandığı belirtilen açıklamada, “Buna rağmen otoritelerin düşük net kamu borcu seviyesi nedeniyle mali manevra alanı olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye’nin ödemeler dengesine ilişkin risklerin halen yüksek olduğu, bu nedenle de kredi notunun kısıtlandığı kaydedildi. Özel sektör dış borcunun 2018 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 40’ı seviyesinde olduğu belirtilerek, “Hükümetin halen devam eden ekonomik uyumun sonuçlarını absorbe edebilecek biraz mali esnekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Türkiye’nin sınırlı denetim ve denge mekanizmasına sahip olduğu, kurumsal ortamının da zayıf olduğu ifade edilen açıklamada Türkiye’de mart ayında yapılacak yerel seçimler neticelenene kadar reform ve politika adımlarının atılmasının beklenmediği belirtildi.

    Enflasyonun bu yılın sonunda ortalama yüzde 16 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Türkiye ekonomisinin 2019 yılında finansal koşulların sıkılaşması ve artan enflasyon nedeniyle yüzde 0.5 daralmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ekonominin 2020 yılında yüzde 3.4, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 3.2 büyüyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi. (Londra/AA)

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