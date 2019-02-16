Zam açıklaması sonrası bazı ilaçlar bulunamaz hale geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilaç fiyatlarına 19 Şubat’ta yüzde 26.4 zam yapılacağına dair yaptığı açıklama sonrası hastalar, ihtiyaç duydukları kimi ilaçları eczanelerde bulamamaya başladı. Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ferat Deger, Bakan Koca’nın açıklaması sonrası zam beklentisi içerisinde giren firmaların piyasaya ilaç sürmediğini söyledi. Deger, döviz kurunun yükselmesi nedeniyle 300 ilacın piyasadan çekildiğine dikkat çekerek “Bu ilaçlardan 140’ı piyasada hiç bulunamıyor. 160’ına ise sınırlı ulaşılabiliyor” dedi.

Bakan Koca’nın yaptığı açıklamadan sonra “Resmen deprem yaşadık” diyen Deger, açıklamadan sonra ecza depolarının stok yapmaya başladığını, eczane raflarında bile 50-100 kutusu bulunan ağrı kesicilerin depocular tarafından ancak taneyle eczanelere verildiğini, depolarda 500-600 eczanenin ihtiyacı kadar ilacın stok edildiğini kaydetti.

KUR YÜKSELİŞİ İLACI VURDU

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ferat Deger | Fotoğraf: MA

Kur krizi ve üst üste yaşanan ekonomik krizler nedeniyle ilaç fiyatlarının yükselebileceği konusunda daha önce uyarılarda bulunduklarını, bundan dolayı hükümet yanlısı bazı köşe yazarları tarafından ‘Bu adamları idam etmek gerekir’ şeklinde hedef gösterildiklerini kaydeden Deger, bugün yaşanan sürecin kendilerini haklı çıkardığını ifade etti. Firmaların üretimi sınırlandırmasıyla ecza depolarının da piyasaya ilaç dağıtmada kısıtlamaya gittiğini kaydeden Deger, bunu yaptıkları denetimler sırasında fotoğraflarla da belgelediklerini belirtti. Eczanelerdeki bütün ilaçların Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunun ilaç takip sisteminde mevcut olduğunu söyleyen Değer, hastaların eczanelere gidip bulamadığı ilaçların denetim yaptıkları ecza depolarında gördüklerini Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bildirip, denetim yapılmasını istediklerini aktardı.

ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Açıklanan zam tarihi gelmeden yapılan stokçuluğa müdahale edilmesini isteyen Deger, “Bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması ve olası bir can kaybıyla karşılaşmamak için depolardaki bu ilaçların ivedi bir şekilde halka ulaşması gerekiyor. İlacın bulunabilir bir noktaya gelmesi gerekmektedir. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Ecza depolarında denetimlerin sıkılaştırması gerekiyor. 19 Şubat’tan sonra piyasa rahatlayacak, ama 19 Şubat’ta kadar eczacılar ve hastalar aynı strese devam edecek” dedi. (Diyarbakır/MA)

Muhabirlerimiz eczaneleri dolaştı: Hastalar kapı kapı ilaç arıyor

İlaç fiyatlarına yüzde 26,4 oranında zam yapıldı