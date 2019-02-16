Kardeşini istismar eden ağabeye 30 yıl ceza

İzmir Aliağa’da kız kardeşine 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılanan E.S, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aliağa’da yaşayan 18 yaşındaki Lise Öğrencisi S.S, rehberlik öğretmenine, ağabeyi E.S’nin kendisine 6 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmen de durumu polise bildirdi. S.S. polis tarafından alınan ifadesinde 6 yaşından itibaren ağabeyinin istismarına maruz kaldığını babasından korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Tutuklanan E.S. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mütalaa veren savcı, hazırlanan adli tıp raporlarından sanığın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu zincirleme olarak işlediğinin sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme de sanığa ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezası verdi. (İzmir/DHA)