İnşaattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te hastane inşaatında çalışan Afgan işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, kentte 250 yataklı devlet hastanesi inşaatındaki işçilerden Afgan Navıd Yaoobı, dördüncü katta çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek boşluğa düştü. Yaoobı'nın düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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