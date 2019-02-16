‘Ağır hasta mahpus Çelikdemir serbest bırakılsın’

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun hapishanelerdeki hasta mahpusların durumlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Galatasaray Meydanı’nda düzenleyeceği 360. F oturmasını polisin engellemesi sonucu İHD İstanbul Şubesi önünde yoğun polis ablukası altında gerçekleştirdi.

Hasta mahpus İmam Çelikdemir için bir araya gelen insan hakları savunucuları, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır”, “360. F oturması: Hasta mahpus İmam Çelikdemir serbest bırakılsın” pankartı açtı. Basın açıklamasını İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Hatice Onaran okudu. Tedavisi yapılmadığı için Ali Haydar Yıldız ve Mehmet Gök isimli mahpusların geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hasta mahpus İmam Çelikdemir'i bir kez daha anlatmak üzere toplandıklarını söyleyen Onaran, “İmam Çelikdemir'in rahatsızlığı 2000'li yılların başında Malatya Hapishanesi'nde tekli hücrede kalırken başlamıştır. Daha sonra kaldırıldığı Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kronik şizofreni teşhisi konulmuştur” dedi. Onaran Çelikdemir durumuna ilişkin şunları söyledi:

“Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğinde, kurum kendisine 'hapishanede kalamaz' raporu verdi. Verdikleri raporda 'Kronik şizofren' yazıyordu. Bu rapor 2002 yılında verildi. Cumhuriyet Başsavcısı tahliye kararı vermedi. Belli bir süre sonra da Edirne F Tipi Hapishanesi'ne gönderdiler. Avukat tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Başvuru, 2017 yılında reddedilerek iade edildi. İmam'ın durumu gittikçe ağırlaşıyor. Hapishanede bulunan arkadaşları tarafından yardım alarak yaşamını sürdürebilmektedir. Kardeşimin tahliye edilmesini istiyorum. Dışarıda rahat bir şekilde bizimle yaşayabilir, biz bunu istiyoruz. Topluma hiçbir sıkıntı yaratacak durumu yoktur. Cumhurbaşkanlığı'na da Adalet Bakanlığı'na da yazdım, reddedildi.”

Hasta mahpusların gerekli ve yeterli tedaviye kavuşturulmasını talep eden Onaran, Çelikdemir ve durumları ağır olan tüm hasta mahpusların serbest bırakılması taleplerini de yineleyerek açıklamayı sonlandırdı. Açıklamanın ardından “Tecrit işkencesine son”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek”, “İmam Çelikdemir serbest bırakılsın” sloganlarıyla eylem sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)