Balat'ta 3 katlı metruk bina çöktü

Balat'ta 3 katlı eski binada çökme meydana geldi. Valilik, can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini verdi.

İstanbul Balat'ta 3 katlı ahşap metruk bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. İstanbul Valiliği, çöken bina ile ilgili olarak, "İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. (DHA)

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