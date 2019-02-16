Hatimoğulları: Kadroların bölüm ve fakültede bilgisi neden verilmedi?

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 125 akademik kadro verilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı. Hatimoğulları, Üniversitenin internet sitesinde de atanan akademisyenin nerede görevlendirildiği bilgisinin yer almadığını belirterek kararın akademide örtülü kadrolaşmayı akıllara getirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının aralarında olduğu kimi kurumlara kadro tahsisini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Kararnamede Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 125 akademik kadro verilmesi kararı da yer aldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen soru önergesinde Hatimoğulları, 30 profesör, 20 doçent, çeşitli derecelerden 30 doktor öğretim üyesi ve 40 araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edildiği kararnamede kadroların verildiği bölüm ya da fakülte belirtilmeden sadece akademisyenlerin kadro derecelerine yer verildiğini belirterek bu kararın hangi kriterlere göre verildiğini sordu.

“KADROLARI ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN BELİRLENEREK ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DUYURULMASI GEREKMEZ Mİ?”

Norm kadro yönetmeliğinde yapılan değişiklikle YÖK’ten üniversite yönetimlerine devredilen kadro tahsis yetkisinin ardından ilk kadro ilanının akademiye kadro atanmasında örtülü bir kadrolaşma olduğu yönünde ciddi şüphelere neden olduğunu söyleyen Hatimoğulları, şu soruları yöneltti:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 125 akademik kadro açılması ve bu kadroların kadro dereceleri/sayıları kararı neye/hangi kriterlere göre verilmiştir?

İlgili Kararnamede , kadroların hangi bölüm ve fakülte bünyesinde olduğu bilgisi neden verilmemiştir?

kadroların hangi bölüm ve fakülte bünyesinde olduğu bilgisi neden verilmemiştir? Üniversite yetkilisinin dahi gerekçesini ve kadroların nasıl istihdam edileceğini bilmiyor oluşu normal midir? Bu durumda bahsi geçen 125 personel nasıl istihdam edilebilinir?

Üniversitelerde ihtiyaç üzerinden; üniversiteler tarafından belirlenerek kadroların açılması, açılan kadroların hangi bölüm ve fakülte bünyesinde olduğunun şeffaf bir şekilde duyurulması gerekmez midir?

Üniversitelerin yönetmelik nedeniyle yeni kadro açma olanaklarının kısıtlandığı iddiası doğru mudur?

Bundan sonraki süreçte, atamalarda usulsüzlük süphesi ve kamuoyunda güven sorunu yaratan bu yöntemle mi üniversitelerde kadrolar açılacaktır?

(Adana/EVRENSEL)