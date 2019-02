Vogue'un editörünün "efendi ve köle" pozu istifa getirdi

Amerikan Vogue dergisinin editörü Donata Meirelles, 50'nci doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti. Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, fotoğrafta 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor. Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.

Marie Claire dergisinin yazarlarından Stephanie Ribeiro, Twitter mesajında "Siyah kadınlar egzotik bir sahnenin objeleri olarak kullanıldı. Sömürgeciliği çağrıştıran ve o döneme öykünen bir sahne. Beyazların üstün olduğu, siyahların da aşağılandığı bir tasvir" dedi.

Agora sabemos pq ela foi "desligada":



"Condé Nast International, which owns Vogue, said it “is aware of the hurt and dismay caused by images of the private birthday party of Donata Meirelles, Style Director of Vogue Brazil.”" https://t.co/vObbWocvs3