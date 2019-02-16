Vogue'un editörünün "efendi ve köle" pozu istifa getirdi

Amerikan Vogue dergisinin editörü Donata Meirelles, 50'nci doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti. Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, fotoğrafta 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor. Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.

"SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİNE ARZUYU YANSITAN BİR SAHNE"

Marie Claire dergisinin yazarlarından Stephanie Ribeiro, Twitter mesajında "Siyah kadınlar egzotik bir sahnenin objeleri olarak kullanıldı. Sömürgeciliği çağrıştıran ve o döneme öykünen bir sahne. Beyazların üstün olduğu, siyahların da aşağılandığı bir tasvir" dedi.

Agora sabemos pq ela foi "desligada":



"Condé Nast International, which owns Vogue, said it “is aware of the hurt and dismay caused by images of the private birthday party of Donata Meirelles, Style Director of Vogue Brazil.”" https://t.co/vObbWocvs3 — Stephanie Ribeiro (@RibSte) 16 Şubat 2019

Ünlü Brezilyalı şarkıcı Elza Soares de Instagram mesajında "Hayatınızın mutlu bir anını renklendirmek için seçtiğiniz temayla, insanları ne kadar incitebileceğinizi düşünün. Onların anıları ve çektikleri sıkıntıları düşünün" dedi.

Bir başka Instagram kullanıcısı ise "Biri 1860'tan diğeri de 2019'dan" diyerek Meirelles'in pozunu, kölelik döneminin simge fotoğraflarından biriyle kıyasladı.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Meirelles, siyahların çoğunlukta olduğu Bahia eyaletinde düzenlenen partiyle ilgili eleştirilere ertesi gün yanıt verdi. Sandalyenin "candomble" adlı dini folklörün bir parçası olan bir sanat eseri, kıyafetlerin de geleneksel Bahai kıyafetleri olduğunu ileri süren Meirelles "Yine de farklı bir izlenim verdiysem üzgünüm" dedi.

Donata Meirelles çarşamba günü (14 Şubat) dergideki görevinden ayrıldığını açıkladı. Vogue'ın Brezilya baskısının özür mesajında da "Vogue Brezilya olarak yaşananlardan derin üzüntü duyuyor, bu tartışmanın hepimiz için öğretici olmasını umuyoruz" denildi.

Dergi ayrıca, ayrımcılığı önlemek için içeriği kontrol edecek, aktivist ve akademisyenlerden oluşacak bir ekip kuracağını açıkladı. (HABER MERKEZİ)