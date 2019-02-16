Ozan Arif toprağa verildi

‘Ozan Arif’ adı ve ırkçı temalı şarkılarıyla bilinen Arif Şirin, Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören ve 13 Şubat'ta yaşamını yitiren Şirin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Cenazeye Şirin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Erhan Usta, AKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı katıldı. (Samsun/AA)