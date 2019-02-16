Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
Halk Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede (48), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tiyatro oyuncusu Semahat Dede (solda) | Fotoğraf: DHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Halk Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede (48), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Çorlu'da kurulan Halk Tiyatrosu grubunun oyuncularından Semahat Dede, mide kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 15 Şubat'ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Dede’nin ölümü, ilçede üzüntü yarattı. Birçok hayranı, sosyal medya üzerinden Dede'nin rol aldığı oyunların resimlerini paylaştı. Dede’nin yazıp yönettiği çok sayıda oyun olduğu belirtildi.
Çorlu Neşesini Kaybetti! Çorlu'nun sevilen ismi Semahat Dede Yaşamını Yitirdi— radyogundem (@radyogundem) 15 Şubat 2019
Çorlu'da birçok tiyatro oyununda rol alan, başarılı ve sevilen tiyatro oyuncusu Semahat Dede'nin ölümü yakınları ve sevenlerini... https://t.co/TkzVzqNNkg
çok üzgünüz— Anılka1907 (@anillkaraman) 15 Şubat 2019
Erbul ve Nebahat ablamızın kız kardeşleri sevgili Semahat Dede'yi
genç yaşında kaybettik, huzurla uyusun.
Ailesine,başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Acımız çok büyük. Cenazemiz yarın 16 şubat cumartesi Öğlen namazından sonra Corlu Merkez Garaj Camiinden. pic.twitter.com/wKt3EYtOVV
(HABER MERKEZİ)