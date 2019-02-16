16 Şubat 2019 12:55

İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

İzmir Bornova’da 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı.

İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

    İzmir Bornova’da 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı.

    İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 10 ev tahliye edildi. Alınan bilgiye göre ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

    Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

    Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

    Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.

    Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi. (İzmir/AA)

    EĞİK APARTMANLARDA TEHLİKE SÜRÜYOR

    Karşıyaka ilçesinde bulunan 13 apartman ise dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilerek, birbirinin üzerine yattı. Eğik binaların ortaya çıkardığı tehlikeye yıllardır çözüm bulunamaması nedeniyle apartman sakinlerinin mağduriyeti devam ediyor. Apartman sakinlerinden Filiz Neşer, “Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun” dedi.

    Eğik binalar, mülk sahipleri ile belediye arasındaki kat sayısı anlaşmazlığı yüzünden kaderiyle baş başa kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de kat yüksekliği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bölge için yeni plan hazırlamadığı belirtildi. Karşıyaka Belediyesi görevlileri, 6 kattan fazla yükseklik isteyen ev sahipleriyle anlaşma sağlanamadığı için bu konuda Büyükşehir Belediyesinin yeni bir imar planı hazırlaması gerektiğini dile getirdi.

    'KOLONYA ŞİŞESİNİ KOYDUĞUMUZDA YUVARLANIYOR'

    Duruma tepki gösteren apartman sakinlerinden Filiz Neşer, tehlikeyle burun buruna yaşadıklarını söyledi. Neşer, “Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun” dedi. Filiz Neşer, “Üç sene önce bize yıkılacak dendi, o zamanlar 30 santimetre yatma olduğunu söylemişlerdi ama şimdi çok daha fazladır. Her şey tamam dediler, üstüne para ödenmeyecek dediler ama olmadı ve böylece kaldı. Gittikçe daha tehlikeli hale geliyor, binanın çatırdadığını bile duyuyoruz. Diğer binanın üstüne doğru eğiliyor. Binanın tabanı kalmadı, komple çürüdü. Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor diyorlar, onu duyuyoruz. Kolonya şişesini yere koyduğumuzda yuvarlanıyor. İleride eğik olan bir bina var, o çok daha tehlikeli, çünkü iki yanı da boş ve devrilme riski var. Evin içinde sürekli denge kaybı yaşıyoruz. Ben her an hazırım buradan çıkmaya. Ama birçok arkadaşımız taşınacak vaziyette değil, çünkü başka hiçbir şeyleri yok. İnsanlık adına çok ayıp, hiç ilgi yok” diye konuştu.

    Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kafe işleten Serdal Demir de, “Biz buradaki işletmemizi bir sene önce devraldık ve binaların eğikliğinden çok rahatsızız. Böyle olmasını istemiyoruz. İnsanların hayatı söz konusu. Bir şekilde yardım edilmesini ve binaların düzelmesini istiyoruz. Buraya gelen herkes binaların yamuk olduğunu görüyor. Biz yıkılmasını istiyoruz” dedi. (İzmir/DHA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kapadokya'da 15 yapı yıkılıyor
    YAZARLAR
    Ender İMREK
    Ender İMREK

    101. gün… Leyla Güven yaşasın…

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Kuyruğa gir kuşa bak!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin gördüğü ışık halkı kör etti!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Sorunu ucundan tutmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Çocuklarda satranç eğitimi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Hoşçakal Internet

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dahilik ile delilik arasında bir yerde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Solidworks
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı
    HDP, yerel seçim bildirgesini açıkladı

    Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı bildirgeyi Ankara Hilton Otel'de açıkladı.

    Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi
    Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi

    Gözaltında kaybedilen Abdülmecit Baskın’ın annesi Meryem Baskın Van’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    'Japonya Başkanı Şinzo Abe Trump'ı Nobel'e aday gösterdi' iddiası
    'Japonya Başkanı Şinzo Abe Trump'ı Nobel'e aday gösterdi' iddiası

    ABD Başkanı Trump, Japonya Başkanı Abe'nin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi. Japonya ise bilgiyi doğrulamadı.

    Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi
    Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi

    Hatay’daki bir filtre fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 12 işçi dumandan zehirlendi. İşçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi
    İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

    İzmir Bornova’da 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
    CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı

    CHP'de 12 PM üyesi, Maltepe ve Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılmasını istedi.

    YSK, 91 bin seçmen kaydının dondurulduğunu açıkladı
    YSK, 91 bin seçmen kaydının dondurulduğunu açıkladı

    YSK Başkanı Sadi Güven: Beyan edilen yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları donduruluyor. Kaydı dondurulan seçmen sayısı 91 bin 93.

    Komisyoncular Derneği: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?
    Komisyoncular Derneği: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?

    Sebze meyve fiyatlarındaki artıştan kendilerinin sorumlusu tutulmasına tepki gösteren komisyoncular: Pahalıya aldığımızı nasıl ucuza satalım?

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
    Tiyatrocu Semahat Dede hayatını kaybetti
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    GÜNCELLENDİ
    Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi
    Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi
    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz
    Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

    Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Aydınlık'a verdiği demeçte, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Gemiciklerle de hiçbir ilgim yok" dedi.

    Gazeteci Özgür Paksoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
    Gazeteci Özgür Paksoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

    Gazeteci Özgür Paksoy’a sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

    Dinçer Demirkent: AKP’nin mermiden başka vadedeceği hiçbir şey yok
    Dinçer Demirkent: AKP’nin mermiden başka vadedeceği hiçbir şey yok

    Eğer domatesi fahiş fiyata satanları iç düşman olarak tanımlamaya başlarsanız, bunun karşılığında “Mermi kaç para?” diye sormak saçma değil artık.

    Mülteci çocukların başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü var
    Mülteci çocukların başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü var

    Habipler'de yaşayan Suriyeli bir ailenin çocuklarının başarısında bir mahallenin dayanışma öyküsü: Komşular yardım ediyor, ama devlet yok

    Esnaf yevmiyesini çıkaramıyor, halk ihtiyacını karşılayamıyor
    Esnaf yevmiyesini çıkaramıyor, halk ihtiyacını karşılayamıyor

    Esenyurt Kıraç’taki mahalle pazarında pazarcı da halk da ekonomik tablodan şikayetçi.

    TÜDEF Genel Başkanı: Çözüm tanzim değil, tohum
    TÜDEF Genel Başkanı: Çözüm tanzim değil, tohum

    Hükümetin tarım politikasını eleştiren TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, "Çözüm tanzim değil, tohum" dedi.

    Eylem Sarıoğlu: Kayseri’yi emekçilerle birlikte yöneteceğiz
    Eylem Sarıoğlu: Kayseri’yi emekçilerle birlikte yöneteceğiz

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağımsız aday olan Av. Eylem Sarıoğlu: İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençlerle birlikte yöneteceğiz

    S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
    S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin görünümünü 'durağan' olarak niteledi.

    AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın genelgesi yayımlandı
    AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın genelgesi yayımlandı

    AKP ve MHP'nin ortak miting yaptığı yerlerde sadece Türk bayrakları kullanılacak, parti sloganları atılmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti
    Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ulusal acil durum ilan eden Başkanlık bildirgesini imzaladı.

    Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak
    Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz.

    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti
    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti

    Güvenlik-Sen üyeleri, asgari ücret için belirlenen yüzde 26'lık zam oranının taşerondan kadroya geçirilen işçilere uygulanmamasını protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. Trump, "IŞİD 'halifeliğinin' kaldırıldığı 24 saat içinde ilan edilecek" dedi.

    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı
    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı

    Buca Belediyesinde sözleşme farklarının yatmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi, ödeme yapılacağının belirtilmesi üzerine sonlandı.

    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor
    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor

    Perşembe günü İran karşıtı zirve düzenleyen ABD dün de BMGK'yi İran’a karşı tutum almak üzere olağanüstü topladı.

    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi
    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin.