Kapadokya'da 15 yapı yıkılıyor

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, “Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak” dedi.

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklamasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, yıkımı gerçekleştirilecek yapıların bazılarının bulunduğu Göreme'ye sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölüme geçti.

Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapı yıkılacak. (Nevşehir/AA)