16 Şubat 2019 12:29
Çin'de kağıt fabrikasında gaz sızıntısı: 7 işçi öldü
Çin'de bir kağıt fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. 9 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 2 işçi tedavi altına alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Çin'in güneyindeki bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguen kentinde bulunan Suangzhou Paper Co. Ltd. şirketine bağlı bir fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının olduğu bölgede 9 işçi mahsur kaldı. Olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin kurtardığı 9 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 2 işçi tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (Pekin/AA)