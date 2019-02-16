Bursa ve Balıkesir'de tanzim satış yerleri açıldı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek iddiasıyla başlayan tanzim satış noktaları, Bursa ve Balıkesir'de de açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Şubat Bursa mitinginde tanzim satışların bu kentte de başlayacağını duyurmasının ardından üç noktada satışlar başladı. Mihraplı Camisi yanı, BursaRay Arabayatağı İstasyonu yanı ve Emek Korupark arkasında oluşturulan noktalarda uzun kuyruklar oluştu. Emek Korupark arkasındaki tanzim satış noktasından alışveriş yapan yurttaşlardan Fatih Pehlivan, "Bunların devam etmesini isteriz. İnsanlar belli bir yere bağlı kalmasınlar, seçenek olsun. Seçenek bol olursa halk daha çok tercih eder." dedi.

Asım Öztürk de uygulamanın devam etmesini istediğini ifade etti.

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Balıkesir'de ilk tanzim satış noktası merkez Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi'nde açıldı. Sabah saat 10.00-19.00 arası açık kalacak tanzim satış noktasının açılış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP Zekai Kafaoğlu katıldı. Kafaoğlu, vatandaş mağdur olmasın diye gayret gösterdiklerini öne sürerek, talep olması halinde ilçeler dahil farklı noktalarda tanzim noktası açmaya devam edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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