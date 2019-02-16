16 Şubat 2019 11:47
Stuttgart’ta gençler dersleri boykot edip çevre için yürüdü
Almanya’da binlerce genç, dersleri boykot edip yürüyüş düzenledi; gelecek kuşaklara yaşanabilecek çevre bırakılmasını istedi.
Fotoğraf: Evrensel
Almanya’nın çeşitli bölgelerinde gençlerin çevre eylemleri devam ediyor. Son olarak Stuttgart’ta sayıları bine ulaşan genç bir grup, dün dersleri boykot ederek yürüyüş gerçekleştirdi. Stuttgart Belediye binası önündeki buluşmaya Karlsruhe, Tubingen, Heilbronn, Ludwigsburg, Herrenberg ve Esslingen’den gençler katıldı.
‘Bu dünya bizim’, ‘Temiz hava grevi’, Güzel bir yaşam istiyoruz’, Geleceğimizi karartmayın’, ‘Irkçılığa hayır’ dövizlerinin taşındığı yürüyüşe çevrenin ilgisi de yoğun oldu.
Yürüyüş kolu şehir merkezine doğru ilerlerken bakanlıkların önünde geçerken ara mitingler yapıldı. Binden fazla genç yerlere uzanıp ‘Kirletilmiş hava soluyarak ölmek istemiyoruz’ mesajı verdi. (Stuttgart/EVRENSEL)