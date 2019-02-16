16 Şubat 2019 11:46
ABD’de işyerine silahlı saldırı: 5 ölü
ABD’de bir işçi, atıldığı işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Harita: DHA
ABD’de Gary Martin (45) adlı bir çalışan, atıldığı işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 5 polis yaralandı, saldırgan ise öldürüldü.
Olay, ABD’nin İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir işyerinde meydana geldi. Aurora şehri emniyet müdürü Kristen Zinman saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada öldüğünü belirten Zinman, Martin'in olaydan önce işten çıkarıldığını kaydetti. (DHA)
ETİKETLER: ABD
YAZARLAR
Ender İMREK
101. gün… Leyla Güven yaşasın…
Nuray SANCAR
Kuyruğa gir kuşa bak!
Bülent FALAKAOĞLU
Hükümetin gördüğü ışık halkı kör etti!
İzzettin ÖNDER
Sorunu ucundan tutmak
Evrensel BİLGİN
Çocuklarda satranç eğitimi
İsmail Gökhan BAYRAM
Hoşçakal Internet
Şenay AYDEMİR
Dahilik ile delilik arasında bir yerde