16 Şubat 2019 10:48

Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Aydınlık'a verdiği demeçte, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Gemiciklerle de hiçbir ilgim yok" dedi.

Beşikçioğlu: Hepimiz aynı gemideyiz, kaptana da biz karar vereceğiz

Fotoğraf: Sabri76/Wikimedi Commons (CCo)

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    Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında değer kaybettiği geçen aylarda bankadaki parasını Türk Lirası olarak tutmaya devam ettiğini söylemiş, "Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim" demişti. Beşikçioğlu'ndan "Hepimiz aynı gemideyiz"e yönelik olarak yeni açıklama geldi. Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok. Misak-ı Milli sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar" ifadelerini kullandı.

    Aydınlık'tan Oğuz Turgay ve Ersoy İrşi'ye konuşan Beşikçioğlu, "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiçbir ilgim yok." dedi.

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    "KAPTANA DA GEMİNİN İÇİNDEKİLER KARAR VERECEK"

    Kendisine yöneltilen, "Geçtiğimiz haftalarda basına verdiğiniz ‘Hepimiz aynı gemideyiz!’ başlıklı açıklamalarınızın ardından, internet ve sosyal medyada, hem söyleşiye hem de toplam olarak düşünceye yönelik bazı kesimlerden bir çarpıtma ve saldırgan bir tutum geldi. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?" sorusuna Beşikçioğlu şu yanıtı verdi:

    "Hepimiz aynı gemideyiz! Kaptana da biz karar vereceğiz. Filika ile, milika ile ayrılmayı hiç istemedim. Gemiciklerle de benim hiç bir ilgim yok. Misak-ı Milli sınırları içerisinde, ne kadar yüzölçümüne sahipsek, geminin büyüklüğü o kadar. Bu geminin de kaptanına içindeki insanlar karar verecek. Çok açık değil mi! ‘Ben onların gemisinde değilim!’ diye bir şey değil yani. Hepimiz metaforik olarak aynı gemideyiz. Bu ulusun evlatlarıyız! Bu, ulusun evlatlarıyız!" (HABER MERKEZİ)

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