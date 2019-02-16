Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi 23 Şubat'a ertelendi

Nijerya'daki devlet başkanlığı seçimleri, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala, "lojistik ve operasyonel" sorunlar gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelendi. Eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçimi ise 9 Mart'a ertelendi. İktidar ve muhalefet partileri ise erteleme kararına tepki gösterdi.

AA'da yer alan habere göre, Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu, yaptığı açıklamada, ülkede bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin "lojistik ve operasyonel" sorunlar nedeniyle 23 Şubat'a ertelendiğini duyurdu. Yakubu, 2 Mart'ta yapılacak eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçiminin ise 9 Mart'a ertelendiğini kaydetti. Yakubu, "Bu, komisyon için çok zor bir karardı ancak seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması ve demokrasimizi korumamız için bu kararı almalıydık." dedi.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ KARARINA TEPKİ

Seçimlerin oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelenmesi, iktidar ve muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tüm İlericiler Kongresi (APC) sözcüsü Festus Keyamo yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) tarafından seçimin ertelenmesine yönelik alınan kararı büyük bir hayal kırıklığıyla karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Bir önceki seçimi hatırlatan Keyamo, "2015 seçimlerine girerken dönemin iktidar partisi PDP, seçimlerde yenileceğini anlayınca yine aynı şeyi yaparak, seçimleri 6 hafta ertelemişti. Biz sadece INEC'e PDP ile gizli bir anlaşma içerisine girmemesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

INEC BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) Ulusal Başkanı Uche Secondus ise INEC'in seçimleri erteleme kararını tepkiyle karşıladıklarını ve INEC başkanının istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Secondus, durumdan iktidardaki APC'yi de sorumlu tutarak, "İktidarda başarısız olan APC ve INEC, seçimleri erteleyerek demokrasimizi tehlikeye atmıştır." diye konuştu.

Devlet başkanlığı seçiminde, Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor. (HABER MERKEZİ)

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