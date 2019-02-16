Gazeteci Özgür Paksoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

Gazeteci Özgür Paksoy’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Gazeteci Özgür Paksoy hakkında “terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması dün (15 Şubat) görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Paksoy, yaptığı savunmasında suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Duruşmada savunma yapan Paksoy'un avukatı Resul Temur da, müvekkiline isnat edilen suçlamaların "düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında" değerlendirilmesi gereken filler olduğunu belirterek, beraatını istedi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçuna dair koşulların kendisi yönünden oluştuğunu belirttiği Paksoy’un Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesi kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı esas hakkında savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulunan Avukat Temur'un talebi reddetti.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Paksoy'a sosyal medya paylaşımlarında birden çok "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar veren Mahkeme, cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Paksoy hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla Şırnak Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce Paksoy hakkında 'istihbari bilgi araştırması' yapıldı. Hazırlanan raporda, Paksoy'un 2015-2016 yıllarında takip edip, haberleştirdiği eylem ve etkinliklere ‘eylemci’ sıfatıyla katıldığı iddia edilmişti.

Emniyetin istihbarat raporunda, Paksoy'un 'Batman Demokrasi Bölgesi' içerisinde yer alan mahallelerden sorumlu olduğu da ilerisi sürülmüştü.

Raporda, yine Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda çalıştığı 2015'te Batman'dan, Mardin'e oradan Şırnak'a 'terör örgütü' tarafından görevlendirildiği ve Paksoy'un 'örgütün ideolojik alanı Basın Komitesi’nde faaliyet gösterdiği ileri sürülmüştü. Söz konusu rapor, iddianamenin ek klasörü içinde yer almıştı. (Diyarbakır/MA)

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