18 Şubat 2019 19:54
Son Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2019 19:59

Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cumartesi günü karaya oturan Letonya bandıralı gemi, römorkör yardımıyla kurtarıldı.

GÜNCELLENDİ
Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldı

Fotoğraf: Dinçer Akbir/DHA

    • Paylaş

     

    Kocaeli'nin Kandıra Babalı sahili Dikili mevkiinde cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

    Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirdi. Sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli'den römorkör getirildi. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halat 4 kez koparak geminin yerinden oynatılamadı.

    Bugün ise gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı.

    Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından gemi hasar görmemiş ise normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak. (Kocaeli/DHA)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    BUDO ve İDO'da sefer iptalleri (16 Şubat)
    SONRAKİ HABER

    Ceyhun Atuf Kansu 100 yaşında
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    HDP’nin seçim bildirgesi: “Kuşatma”yı yarma mücadelesi!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Kendi yurdunda mülteci çocuklar

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Tanzim muhalefeti

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Emperyalizm ve Haiti

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Demirören'in İddaa başkanlığı: "Burası Türkiye"

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (3) (İçi olmayan yapı mimarlık yapıtı mıdır?)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım: Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığından çekileceğim
    Binali Yıldırım: Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığından çekileceğim

    TBMM Başkanıyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov: Eylemi ben yapmadım
    Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov: Eylemi ben yapmadım

    Reina katliamı davası sanığı Abdulkadir Masharipov, "Eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan ve polisin tacizine uğrayan M.D için "Kardeşiyle terör örgütü eylemlerine katıldı, babası FETÖ üyesi" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi toprak altında
    Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi toprak altında

    Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte kayalar altında kalan 3 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ailelerin bekleyişi sürüyor.

    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı
    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

    İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye'nin İdlib kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı açıklandı.

    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak
    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak

    Evrensel'in eski sorumlu yazı işleri müdürleri Çağrı Sarı ve Cem Şimşek, haberlerimiz nedeniyle yarın 10’ar dakika arayla hakim karşısına çıkacak.

    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı
    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı

    "Kimseyi çıkarmayacağız" denilerek kısa çalışma ödeneği uygulanan Sumiriko Hose (Dytech) fabrikasında işten çıkarmalar başladı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    GÜNCELLENDİ
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı
    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı

    Karşıyaka Kent A.Ş. işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi sebebiyle bir saat iş bıraktı. Ücretlerin ödenmemesi durumunda işçiler eylemlerini sürdürecek

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti
    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ülkücüler, okulun adının Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesine karşı çıkan bir öğrenciyi darbetti.

    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti
    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

    CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, il yönetim kurulu olarak istifalarını CHP Genel Merkezi’ne sunduklarını açıkladı.

    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!
    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!

    Turgutlu'da yaşam savunucuları, 'Yaşam alanıma, tarım arazime dokunma!' diyerek ekolojik sorunlara karşı vicdan hareketi başlattı.

    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?
    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?

    Adaylar koltuğu bırakmak istemiyor. Muhalefetin anti-demokratik yöntemi transfere neden oluyor. CHP'den başka partiye transfer olan adayları derledik.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile partilerin seçim beyannamelerini konuştuk.

    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"
    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"

    HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: Sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınlar en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamıyor.

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu
    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı fabrika ve mahalle toplantılarıyla belirlenen Tuncay Sağıroğlu oldu: İşçi ve emekçiler seçeneksiz değil!

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı

    ‘Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi’ 300'ü aşkın tutuklunun açlık grevinde olduğunu hatırlattı, dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz
    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz

    Kayseri’den bağımsız aday olan Avukat Eylem Sarıoğlu, yerel yönetimlerde kurum temsilcilerinin de söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz
    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz

    Kocaeli’de emeklilikte yaşa takılanlar toplantıda buluştu. Toplantıda söz alan EYT’liler, öfkelerinin sandığa yansıyacağını söyledi.

    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz
    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

    Emek Partisi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşlara seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Serik Belediyespor'a konuk olan Cizrespor'un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama

    Çoban ailesinin içinde bulunduğu durum, 3 çocuk babası Yaşar Çoban’a, “Bizim de yaşamaya hakkımız olduğunu düşünüyorum” dedirtiyor.

    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi
    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi

    Bodrum Kargıcak Koyu'nda 1. derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta ağaçlar kesildi. Bölge halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.