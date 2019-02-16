16 Şubat 2019 09:05
Kandıra'da gemi karaya oturdu
Kandıra açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.
Fotoğraf: DHA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.
Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı.
Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi. (Kocaeli/DHA)
ETİKETLER: Kandıra
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