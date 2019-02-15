Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump IŞİD’e karşı zafer ilan edebilir
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın IŞİD'e karşı zafer ilan edebileceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soçi zirvesinden Kaşıkçı cinayetine kadar pek çok konuda açıklama yapan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’e karşı zafer açıklaması yapabileceğini söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
“(Soçi Zirvesi) Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı.
TRUMP’IN AÇIKLAMASI
Şunu kesinlikle söyleyecektir; ‘IŞİD’e karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir. Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.
FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ
Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.
MACRON’UN ERMENİ SOYKIRIMI AÇIKLAMASI
Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren’ dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur.
AB ÜYELİĞİ
Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar.
ASKERLİK SÜRESİ
Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz.
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