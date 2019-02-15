Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump IŞİD’e karşı zafer ilan edebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soçi zirvesinden Kaşıkçı cinayetine kadar pek çok konuda açıklama yapan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’e karşı zafer açıklaması yapabileceğini söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

“(Soçi Zirvesi) Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Şunu kesinlikle söyleyecektir; ‘IŞİD’e karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir. Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.

FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ

Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.

MACRON’UN ERMENİ SOYKIRIMI AÇIKLAMASI

Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren’ dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur.

AB ÜYELİĞİ

Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar.

ASKERLİK SÜRESİ

Belli bir noktaya tabii gelindi, nihai noktayı henüz koymuş değiliz.

KARTAL’DA ÇÖKEN BİNA

Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada sen neredesin? (AA)