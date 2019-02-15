15 Şubat 2019 22:01Son Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2019 22:50
Metris Cezaevinde yangın: Çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi
İstanbul Metris Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: AA
Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir koğuşta çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, cezaevinde asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye müdahale etti.
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedavi altına alındı.
Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü. (AA)
ETİKETLER: Metris Cezaevi
YAZARLAR
Yusuf KARATAŞ
Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?
Murat BİRDAL
Neden özelleştirdiniz?
Yücel ÖZDEMİR
Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?
Devrim AVCI
Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır
Ahmet YAŞAROĞLU
Çöken sadece bina mı?
Adnan GÜMÜŞ
MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’
Özcan YAMAN
Başka Bir Sanat Mümkün Mü?