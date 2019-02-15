Kırıkkale belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Kırıkkale Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
31 Mart yerel seçimleri için şu ana kadar 4 parti Kırıkkale Belediye Başkan adayını açıkladı.
Kent için AKP Mehmet Saygılı’yı, CHP Mehmet Tuna Soykan’ı, İYİ Parti Mahir Yılmaz’ı, MHP Serdar Yarar’ı aday gösterdi.
24 Haziran milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 68,17 idi. AKP yüzde 42,55; MHP ise yüzde 24,2 oy aldı. Millet İttifakı’nın toplam oyu ise yüzde 30,38’de kaldı.
KIRIKKALE’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Saygılı
CHP: Mehmet Tuna Soykan
İYİ Parti: Mahir Yılmaz
MHP: Serdar Yarar
Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.
KIRIKKALE’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI
Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.
2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI
SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Demokrat Parti (DP)
Demokratik Sol Parti (DSP)
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
İYİ Parti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Saadet Partisi (SP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP)
Vatan Partisi
Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
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