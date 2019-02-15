Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erdoğan’ın uzun süredir dile getirdiği “dikey değil, yatay yapılaşma” gündemini dile getirdi ve sanki dikey yapılaşmaların sorumlusu bu yapılara izin veren AKP hükümetleri değilmiş gibi "Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra hiçbir şehrimizde 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak." dedi.

Bakan Kurum, Van programı kapsamında Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki taziye evinde vatandaşlara hitap etti.

Kurum, “Yapacağımız planları 50-100 yıllık geleceğimizi belirleyecek ve beş senelik süreçte de kanalizasyondan altyapıya, atık su arıtma hizmetinden millet bahçesine kadar birçok projeyi de bu manifesto çerçevesinde Bakanlığımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm bizim için çok büyük önem arz ediyor. Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak."

Bakan Kurum, artık yüksek katlı binaların yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Mahalle kültüründe yatay yapılaşmayı ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak. Buna ilişkin daha önceki ziyaretimizde Van'daki millet bahçemizi açıkladık ve proje imalatına hızlı bir şekilde başladık. İhalesini de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşümle alakalı tüm şehirlerimizde hem tarihi mekanların öne çıkması hem de yıkılma tehlikesi olan binaların dönüştürülmesine süratle başladık."

KAYYIM BELEDİYECİLİĞİNİ ÖVDÜ

AKP belediyeciliği anlayışını millete göstermek istediklerinin altını çizen Kurum, "Devletin size gönderdiği paraları maalesef bu belediye başkanları aldılar, dağa PKK terör örgütüne götürdüler ve size harcamadılar. Size harcanması gereken bedelleri maalesef başka cenahlara harcamaya çalıştılar. Ama gördük ki size harcandığında, bir buçuk-iki senede bu kayyımlar eliyle adeta ilçeler, şehirler başka bir ortama kavuşuyor. Millet bahçeleri, sokak aydınlatmaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve bahçeler yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)