15 Şubat 2019 19:34
Marmara'da 3.8’lik deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. (HABER MERKEZİ)
YAZARLAR
Yusuf KARATAŞ
Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?
Murat BİRDAL
Neden özelleştirdiniz?
Yücel ÖZDEMİR
Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?
Devrim AVCI
Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır
Ahmet YAŞAROĞLU
Çöken sadece bina mı?
Adnan GÜMÜŞ
MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’
Özcan YAMAN
Başka Bir Sanat Mümkün Mü?