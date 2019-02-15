15 Şubat 2019 18:45

TGC: Nuh Köklü’yü sevgi ve saygıyla anıyoruz

TGC, 2015’te öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TGC: Nuh Köklü’yü sevgi ve saygıyla anıyoruz

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 17 Şubat 2015 tarihinde Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü’nün ölümünün dördüncü yılında bir anma mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

    “Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Öldürülen Gazeteciler’ listesine eklenmiş, fotoğrafı, TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, 7 Ağustos 2015'te düzenlenen bir törenle asılmıştı. Meslektaşımız Nuh Köklü’yü ölümünün dördüncü yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Nuh Köklü’nün öldürülmesinin bir nefret cinayeti olduğunu yeniden hatırlatıyoruz. Tüm siyasetçileri nefret söylemlerinden uzak durmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımları atmaya tekrar davet ediyoruz.”

    NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

    Nuh Köklü  17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü'yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    NUH KÖKLÜ KİMDİR?

    1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti.  Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bir “abluka”dan fazlası
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Neden özelleştirdiniz?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çöken sadece bina mı?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Başka Bir Sanat Mümkün Mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti
    Güvenlik-Sen üyeleri '4+4 zulmünü' protesto etti

    Güvenlik-Sen üyeleri, asgari ücret için belirlenen yüzde 26'lık zam oranının taşerondan kadroya geçirilen işçilere uygulanmamasını protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı
    Suriye'de IŞİD'e karşı son operasyon, Trump'tan 24 saat mesajı

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölgeye operasyonu sürüyor. Trump, "IŞİD 'halifeliğinin' kaldırıldığı 24 saat içinde ilan edilecek" dedi.

    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı
    Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı

    Buca Belediyesinde sözleşme farklarının yatmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi, ödeme yapılacağının belirtilmesi üzerine sonlandı.

    CHP PM üyesi iki kişiden aday tartışmalarıyla ilgili toplantı çağrısı
    CHP PM üyesi iki kişiden aday tartışmalarıyla ilgili toplantı çağrısı

    CHP PM üyeleri Selin Sayek Böke ve Erdal Aksünger, aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalarla ilgili PM’yi toplantıya çağırdı.

    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor
    Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor

    Perşembe günü İran karşıtı zirve düzenleyen ABD dün de BMGK'yi İran’a karşı tutum almak üzere olağanüstü topladı.

    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi
    Berat Albayrak'tan ekonomi için gaz ve fren benzetmesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin.

    Erdoğan'dan HDP Milletvekili Aydeniz'e: Bedelini ödeyecekler
    Erdoğan'dan HDP Milletvekili Aydeniz'e: Bedelini ödeyecekler

    Erdoğan HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'i hedef aldı: Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven'in açlık grevi 100. gününde, Diyarbakır polis ablukasında
    Leyla Güven'in açlık grevi 100. gününde, Diyarbakır polis ablukasında

    Leyla Güven’in açlık grevi eylemi 100’üncü gününe girdi. Güven'e destek için yapılmak istenen yürüyüş nedeniyle Diyarbakır polis ablukasına alındı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
    İhraç edilen öğretmen, ikinci şiir kitabı 'Israrotu'nu imzaladı
    İhraç edilen öğretmen, ikinci şiir kitabı 'Israrotu'nu imzaladı
    Süper Lig'de 22. hafta, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 22. hafta, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla açılıyor
    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Yönetmen Ezel Akay: Bizim akıllarımız, onların oyuncağı!
    Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor
    Yarın (16 Şubat) ülke genelinde sağanak veya kar bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (16 Şubat) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

    Bakanlık, TMMOB ve TTB'yi Ulusal Beslenme Konseyi'nden dışladı
    Bakanlık, TMMOB ve TTB'yi Ulusal Beslenme Konseyi'nden dışladı

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Federasyonu'nun dahil olduğu Ulusal Beslenme Konseyi'nden TMMOB ve TTB'yi dışladı.

    İşe alınmayan işçi belediye önünde intihar girişiminde bulundu
    İşe alınmayan işçi belediye önünde intihar girişiminde bulundu

    Bursa Gemlik’te belediyede çalışırken sözleşme bittiği için işten atılan taşeron işçi, işe geri alınacağı sözü tutulmayınca intihar girişiminde bulund

    Adalet Nöbeti Bursa'ya taşındı
    Adalet Nöbeti Bursa'ya taşındı

    85 hafta boyunca Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sürdürülen Adalet Nöbeti, bugünden itibaren Bursa’da devam edecek.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi
    İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi

    Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 4 milyona dayanırken işsizlik oranı, yüzde 12,3'e yükseldi.

    Dersim’de kayyıma Hızır benzetmesi tepki aldı
    Dersim’de kayyıma Hızır benzetmesi tepki aldı

    Tunceli Cemevi dedelerinden Mehmet Halis’in Dersim Belediyesine kayyım olarak atanan Vali Tuncay Sonel’i Hızır’a benzetmesi halktan tepki alıyor.

    YSK görme engellilere oy şablonuna onay verdi ama basmayı üstlenmedi
    YSK görme engellilere oy şablonuna onay verdi ama basmayı üstlenmedi

    Türkiye Körler Federasyonu, YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkı için oy pusulasını basmasını talep etti.

    Gazeteci Pelin Ünker’e verilen cezasının gerekçesi açıklandı
    Gazeteci Pelin Ünker’e verilen cezasının gerekçesi açıklandı

    Gazeteci Pelin Ünker’e, Cumhuriyet'te yayınlanan Paradise Papers yazı dizisi gerekçe gösterilerek verilen cezasının gerekçesi açıklandı.

    Hindistan'dan Pakistan'a Keşmir tepkisi: Dünyadan izole edeceğiz
    Hindistan'dan Pakistan'a Keşmir tepkisi: Dünyadan izole edeceğiz

    Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 46 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan'dan Pakistan'a sert tepki geldi.

    Kota aşımında internet yavaşlamayacak, kesilecek!
    Kota aşımında internet yavaşlamayacak, kesilecek!

    Türk Telekom’un BTK onayına gönderdiği tarifeye göre, adil kullanım kotalı internet kullananların paketleri 1 Nisan'dan sonra kotalı olacak.

    İstanbul Barosu delegeleri: Feyzioğlu’da eksen kayması var
    İstanbul Barosu delegeleri: Feyzioğlu’da eksen kayması var

    İstanbul Barosu delegeleri TBB Başkanı Feyzioğlu ile ilgili açıklama yaptı: Ciddi bir 'eksen kayması' yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz.

    Çocuğa istismarda ‘cezasızlık’ çabası: İyi hal uygulandı, tutuklanmadı
    Çocuğa istismarda ‘cezasızlık’ çabası: İyi hal uygulandı, tutuklanmadı

    Kocaeli Gebze’de çocuk istismarından yargılanan K.A. için iyi hal indirimi uygulandı. Sanığın önceden de çocuklara istismarda bulunduğu iddia edildi.

    "Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"
    "Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"

    CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Varlık Fonu'nun 2 yabancı bankaya borçlanma yetkisi verdiği yönündeki haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

    GÜNCELLENDİ
    İspanya'da erken genel seçime gidilecek
    İspanya'da erken genel seçime gidilecek

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

    Eren Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı
    Eren Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı

    Silivri Cezaevi’nde uzun süredir tek başına tutulan CHP PM üyesi Eren Erdem’in hücresi değiştirildi. Erdem’in artık üç kişiyle kaldığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var
    HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

    Ankara, İstanbul, Aydın gibi pek çok kentte yürütülen operasyonlarda aralarında HDP üye ve yönetilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.