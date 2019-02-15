Buca Belediyesinde anlaşma sağlandı, işçiler iş başı yaptı

Buca Belediyesinde sözleşme farklarının yatmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi, ödeme yapılacağının belirtilmesi üzerine sonlandı, işçiler çalışmaya başladı.

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube'nin örgütlü olduğu Buca Belediyesi'nde yakın zamanda imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesinde elde edilen maaş farklarının yatmaması üzerine başlayan kriz sonlandı.

Belediye işçilerinin dün iş bırakmasının ardından bugün sendika temsilcileri ile belediye bürokratları arasında yapılan görüşme gerçekleşti. Görüşmede, işçilerin talepleri kabul edildi. Maaş farklarının yatırılması için talimat verilmesi üzerine iş bırakma eylemi de sonlandı. Mesai saatinin bitmesi üzerine maaş farkları pazartesi günü işçilerin hesabına aktarılmış olacak.

İŞÇİLERE YÜZDE 40'A YAKIN ZAM YAPILMIŞTI

Belediyede çalışan yaklaşan bin 150 işçinin ücretlerine yeni sözleşmeyle birlikte yüzde 30 zam artışı ve bazı sosyal hak ve yardımlarla yüzde 40'a varan artışı yapılmıştı. Maaş farklarının yatmaması üzerine belediyenin temizlik, fen işleri, park bahçeler gibi pek çok biriminde işçiler dün iş öğlen saatlerinde iş bırakmıştı. (İzmir/EVRENSEL)