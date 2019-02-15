CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı

CHP'de olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi. Alınan bilgiye göre, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe getirdi.

Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.

Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı.

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00'de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM'yi toplaması gerektiğini belirtiyor.

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:

“Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer.”

İlk çağrı Selin Sayek Böke’den gelmişti. Sosyal medyadan açıklama yapan Böke, “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” dedi.

Hemen sonra CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger de bu çağrıya destek vermişti. Aksünger sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu’ya, “Çağrıdır. Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son 3 gün. Gelin onur, gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım. Adalet, liyakat ve vicdan hiç öksüz kalmamalı” diye seslendi.

MURAT HAZİNEDAR CHP’DEN İSTİFA ETTİ!

4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar da CHP’den istifa etti. Hazinedar istifa dilekçesinde, “Eski Ordu Milletvekili Amcamız merhum Mazhar Hazinedar’ın (en sade bir üyeye bile yaptığı) cenaze duyurusu (SMS) tüm vicdani duygularını yitirmiş CHP İl Başkanı ve CHP Beşiktaş İlçe Başkan vekili tarafından yapılmamıştır. (...) Yukarıda arz ettiğim nedenlerle CHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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