CHP PM üyesi iki kişiden aday tartışmalarıyla ilgili toplantı çağrısı

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala CHP’de aday belirleme sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Parti Meclisi Üyeleri Selin Sayek Böke ve Erdal Aksünger PM’ye toplanma çağrısı yaptı.

İlk açıklama Selin Sayek Böke’den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Böke, “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır. PM’nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz” dedi.

BİR ÇAĞRI DA AKSÜNGER’DEN

Bir başka çağrı ise CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger’den geldi. Aksünger sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu’ya, “Çağrıdır. Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son 3 gün. Gelin onur, gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım. Adalet, liyakat ve vicdan hiç öksüz kalmamalı” diye seslendi.

MURAT HAZİNEDAR CHP’DEN İSTİFA ETTİ!

4 Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar da CHP’den istifa etti. Hazinedar istifa dilekçesinde, “Eski Ordu Milletvekili Amcamız merhum Mazhar Hazinedar’ın (en sade bir üyeye bile yaptığı) cenaze duyurusu (SMS) tüm vicdani duygularını yitirmiş CHP İl Başkanı ve CHP Beşiktaş İlçe Başkan vekili tarafından yapılmamıştır. (...) Yukarıda arz ettiğim nedenlerle CHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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