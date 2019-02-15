Yevmiyelerini alamayan 7 inşaat işçisi intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki, belediye hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan ve 3 aydır yevmiyelerini alamayan 7 işçi, çatıya çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Muratbey Mahallesi’ndeki Torbalı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı çelik montaj, asma tavan, sıva ve boya-badana işlerinde çalışan toplam 60 işçiye, 1 ile 3 ay arasında değişen sürelerde yevmiyeleri ödenmedi. Kişi başı toplam 3 bin ile 25 bin lira arasında alacağı olan işçilerden 7’si bugün çalıştıkları dört katlı inşaatın tepesine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Ücretleri ödenmediği için evlerine ekmek götüremediklerini belirten işçiler, taşeron firma yetkilileri ve belediyeye tepki gösterdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, çatıdaki arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı. Görüşmelerin sonunda ikna olan 7 işçi, bulundukları yerden indi.

Aşağıdaki çelik montaj işçilerinden Hüseyin Küçük, her gün Menemen'den Torbalı'ya çalışmak için gittiklerini belirterek, “Daha önce de alacaklarımız ödenmedi. Şimdi yine mağdur edildik. Sadece binanın tepesine çıkan 7 arkadaşımız değil. Aynı durumda olan toplam 60 işçiyiz. Ekmek alacak paramız yok” dedi. (İzmir/DHA)