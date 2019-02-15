Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, sokak esnafının sorunlarının görmezden gelindiğini anlatarak “Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp geçebiliyoruz ama bu insanlar neler yaşıyor görmüyoruz. Aslında gözlerimiz görüyor ama sorunlarını göremiyoruz. O insanlar hayat mücadelesi veriyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, günlük yaşamında neler oluyor bilmiyoruz” dedi.

Başta siyasetçiler olmak üzere herkesin görevinin bu kesime daha yakından bakmak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda ciddi araştırmalar yaptıklarını ve sokak çalışanları ile hortumcu piyasa ekonomisini yaratanları incelediklerini söyledi. Sokak esnafının günde 12 saate kadar çalıştığını ve bazen o gün satacağı ürünü borçla aldığını vurguladı.

‘HAK ARAYAN TERÖRİST İLAN EDİLİYOR’

Herkesin emekli olma hakkı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, emekli olmak için SGK’ye prim yatırılması gerektiğini ve bunun en az 754 lira olduğunu kaydetti. Bu paranın sokakta para kazanan birisi için büyük bir meblağ olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Simit satan da 754 lira yatıracak, dolarla geçimini sağlayan da... Şu gerçeği de herkesin bilmesi lazım. Sokaktan para kazananın 754 lira vermesi çok güçtür. Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu. Gelirler arasında uçurumlar var. Sosyal devlet nedir? Sosyal devlet; insan haklarına dayanan kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan kişi hak ve özgürlükleriyle lkamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir. Bugün hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)