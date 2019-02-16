Esnaf yevmiyesini çıkaramıyor, halk ihtiyacını karşılayamıyor

Murat UYSAL

Emirhan BULAT

Kardelen AKINCI

İstanbul

Ülkenin kırsal bölgelerinden göç alan, fabrikalara yakın olduğu için işçilerin yoğun olduğu Esenyurt Kıraç’ta dolaştığımız mahalle pazarında esnaf da halk da durumdan şikayetçi. Fırsatçılık suçlamalarına tepki gösteren esnaf, yevmiyesini çıkaramadığını söylerken, alışverişe çıkan halk ise temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söylüyor.

Fiyatlardan memnun olmadığını belirten bir emeklinin ilk sözü, “Fiyatlara bakamadık daha nasıl bakacağız, gözümüz gidip gidip geliyor” oluyor. “Bu işin sorumlusu seçmen” diyen emekli şöyle devam ediyor: “Yarın seçim olsa yine aynı parti aynı oranda oy alacak. En güvendiğimiz soğan ekmekti. Yiğit öteden beri muhtaçtı, şimdi herkes muhtaç... Yiğitler muhtaç, halklar muhtaç, diğerleri muhtaç değil.”

"FIRSATÇI OLAN BAŞTAKİLER"

Fırsatçılıkla suçlanan esnaf ise bu suçlamalara tepki gösteriyor. Kendi harcamalarının olduğunu belirten bir esnaf, “Hükümet mazotu 6 liraya veriyor. Çiftçi sattığı mala kâr koymak zorunda. Bizim de harcamalarımız var. Fırsatçı olanlar biz değiliz. Fırsatçı olan birilerine bu fırsatı sunanlar; büyük patronlar, baştakiler. Bizle alakası yok, biz günlük yevmiyemizi çıkartamıyoruz” diyor.

"ALIYORUZ DESEK YALAN OLUR!"

Başka bir esnaf da “Pırasa, lahana kaç para olmuş? Bu insanlar asgari ücretle nasıl geçinecek? Hâlâ daha devletimiz, milletimiz memnundur halinden diyor. Ne memnunu, kim memnun halinden?” diye tepki gösteriyor.

Pazara iki çocuğuyla gelen genç bir kadın da şunları söylüyor: “Pazar fiyatlarından memnun değiliz. Durum ortada, söylenecek bir söz yok yani. Gerçekten almak istediklerimizi alamıyoruz, alıyoruz desek yalan olur. Ben çocuğumun ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorum.”

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