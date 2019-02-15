15 Şubat 2019 17:01
HDP Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan tutuklandı
HDP Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ağrı Belediye eş başkan adayı Yeliz Karaaslan "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Karaaslan, geçtiğimiz gün taziye ziyaretine giderken hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Ağrı emniyetindeki ifade işlemlerinin ardından Karaaslan bugün adliyeye getirildi. Burada savcılık ifadesi alınan Karaaslan, 2014 yılında yapılan basın açıklamaları nedeniyle "terör örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece aynı gerekçeyle tutuklanan Karaaslan, Patnos L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (Ağrı/MA)