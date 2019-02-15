13. Ankara Kitap Fuarı başladı

13. Ankara Kitap Fuarı okurlarla buluştu. 24 Şubat’a kadar ATO Congresium Salonu’nda devam edecek olan fuarda bu yıl da birçok yayınevi yer aldı. Fuarın bu seneki Onur Konuğu Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı olurken, konuk ülke ise İtalya seçildi. 10 gün sürecek fuarda birçok söyleşi, konferans ve imza günü gerçekleştirilecek.

Fuarın ilk ziyaretçileri arasında aileleriyle gelen ilkokul öğrencileri ve liselerden grup halinde gelen gençler ağırlıktaydı. Lise öğrencileri genellikle öğretmenleri tarafından okumaları tavsiye edilen kitapları sorarken, ilkokul öğrencileri zaten az sayıda olan çocuk yayınevlerinin kitaplarından kendilerine uygun olanları alma eğilimindeydi.

TÜRKÇE EDEBİYATA İLGİ YOĞUN

Konuştuğumuz birçok yayınevi çalışanı ve okuyucular, özellikle Türkçe edebiyata ilginin yoğun olduğunu söylediler. Geçmiş yıllarda klasiklere ilginin daha fazla olduğu aktarıldı. Fuarın ilk gününde Türkçe edebiyatta Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Oğuz Atay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yabancı edebiyatta Stefan Zweig ve Jack London en çok sorulan yazarlar oldu. Psikoloji ve popüler bilim kitapları ise edebiyattan sonra en çok ilgi çeken kitaplar arasında.

STANTLARIN ÖNÜ KALABALIK

Fuarda dini yayınlar geçmiş yıllarda olduğu gibi yine önemli bir yer tutuyordu ancak genç okuyucuların yoğun olduğu saatlerde bu stantlar hemen hemen boş gibiydi. "Bestsellerların" satıldığı yayınevlerinin önü ise her zamanki gibi kalabalıktı. Sahafların katılımı ise önceki yıllarda olduğu gibi zayıf. Ancak okuyucu yine de sahafları uğramayı ihmal etmiyor. Stantların önü kalabalık olsa da çoğunlukla baskısı bulunan kitapların ve eski gazetelerin yer aldığı sahaflardan insanlar elleri boş dönüyor. (Ankara/EVRENSEL)