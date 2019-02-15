CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti
CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri görevi bıraktı.
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Balıkesir’de, CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti. Partinin Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP’nin ilçe yönetiminin istifa ettiği duyuruldu.
Açıklamada, “Yerel seçimler sürecinde CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, belediye meclis üyelerini belirleme ve seçim çalışmalarında, belediye başkan adayı Tolga Tosun’a yaptığı baskılar sonunda gelinen noktada, sağlıklı bir çalışma ortamı kalmaması nedeniyle 11 ilçe yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür” ifadeleri yer aldı. (Balıkesir/AA)
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