DİSK/Emekli-Sen, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temsilcilik açtı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) temsilciliği açıldı.

Binası Tütünçiftlik Ağadere Caddesi'nde bulunan temsilciliğin Emekli-Sen Genel Merkezi tarafından atanan kurucu üyeleri Dursun Yaman, Hülya Çakçil ve Ali Oran oldu.

Kocaeli’deki beşinci temsilciliklerini açtıklarını belirten Dursun Yaman "Şu an temsilcilik düzeyindeyiz. Hedefimiz şube olmak. Körfez'de emeklilerin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi ve örgütlü bir şekilde mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Emeklilerin halini hepimiz biliyoruz. O kadar çalışıp memlekete hizmet ettikten sonra yoksullukla boğuşmak istemiyoruz. Bugün gündemde emeklilikte yaşa takılanların sorunları var. Her yerde eylemler yapılıyor. Talepleri karşılanmalıdır” dedi.

Üye kayıtlarının sürdüğünü dile getiren Yaman "Emekli-Sen Genel Başkanının katılacağı resmi bir açılışımız olacak. Biz dizi etkinlik planlıyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)