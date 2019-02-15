Ulaşım öğrencilere ücretsiz olsun talebi Kocaeli Belediye Meclisinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında toplu taşımanın öğrencilere ücretsiz olması talebiyle önerge sundu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir'in imzasıyla sunulan önergede, ekonomik sıkıntılar ve gelir adaletsizliğine işaret edildi ve eğitime katkı için Kocaeli ili sınırları içerisinde yaşayan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması gerektiği belirtildi. Öğrencilerin ulaşım bedelinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı bütçesinden (3 milyar 390 milyon) karşılanması teklif edildi. Önergede uygulamanın Mart 2019'dan itibaren hayata geçirilmesi talep edildi.

Toplantı sonunda önerge gündem olarak kabul edilip komisyona sevk edildi.

KOCAELİ EMEK GENÇLİĞİ: ÖNERGEYİ SAVUNUYORUZ

Verilen önergeye ilişkin Kocaeli Emek Gençliği tarafından yapılan açıklamada "CHP meclis üyesi Engin Taşdemir tarafından verilen bu önergenin sonuna kadar arkasındayız" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ekonomik kriz etkilerini gençlik üzerinde her geçen gün daha da hissettiriyor. Temel tüketim maddelerine, faturalara yapılan zamlar sırtımızda birer yük olarak yerleşti. Bu harcamalar arasında hayatımızı idame ettirebilmek, ay sonunu getirebilmek için çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu koşullar altında KOÜ öğrencileri olarak faturalarda öğrenci tarifesi uygulanması, ücretsiz ulaşım, beslenme, barınma hakkının sağlanması taleplerimizle bir kampanya başlattık. Belediyenin, öğrencilerin çeşitli masraflarını sübvanse etmesi yönünde yürüttüğümüz kampanya ile birlikte, belediye meclisinde öğrencilere ulaşımın ücretsiz olması yönünde önerge verildi. Önerge gündem olarak kabul edilip komisyona sevk edildi. Engin Taşdemir tarafından verilen bu önergenin sonuna kadar arkasındayız. Ay sonunu getirebilmek için çalışmak zorunda kaldığımız koşulları sona erdirebilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ücretsiz, nitelikli beslenme ve barınma hakkı sağlansın.

Elektrik su doğalgaz internet faturalarında %50 indirim yapılsın.

Kredi borçları silinsin, her öğrenciye burs verilsin." (Kocaeli/EVRENSEL)