Bakanlık, TMMOB ve TTB'yi Ulusal Beslenme Konseyi'nden dışladı

TMMOB ve TTB, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda çalışma yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan Ulusal Beslenme Konseyi'ne önce dahil edilip sonra çıkarıldı. Yönetmeliğe rağmen hekimler ve mühendislerin dışlandığı Ulusal Beslenme Konseyi üyeleri arasında Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bulunuyor.

"BAKANLIK SORULARIMIZA CEVAP VERMEDİ"

Olaya ilişkin iki meslek örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, şöyle denildi:

"TMMOB ve TTB, 3 Kasım 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından birliklerimize gönderilen 'Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği Taslağında', Konseyin Oluşumu başlıklı 5. maddede üye olarak yer almıştır. Her ne olduysa 9 Şubat 2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği’nde isimlerimiz çıkarılmıştır. Daha önce yönetmelik henüz yayımlanmamışken, 29 Ocak 2019 tarihinde 'Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor' başlıklı haberler yapılmış ve haber içerisinde yönetmelik maddelerine yer verilmiştir. Yönetmelik yayımlanmadan yaptırılan haberlerde birliklerimizin isimlerinin yer almadığının görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığına yazı yazılmış ve konu ile ilgili bilgi istenmiştir. Bakanlık sorularımıza cevap vermemiştir. Bakanlığın tarafımıza vermediği yanıt ancak yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığında öğrenilebilmiştir!”

YÖNETMELİK ÇİĞNENDİ

Bu durumun kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, yönetmelikte "Konsey üyeleri üniversitelerin yetişkin ve çocuk endokrinoloji/metabolizma bilim dalı, iç hastalıkları anabilim dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, sosyal pediatri bilim dalı, toksikoloji bilim dalı, onkoloji bilim dalı, eczacılık, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliğinden öğretim üyeleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin çocuk ve toplum beslenmesi ile besin biyokimyası ve gerektiğinde ilgili bilim dalları öğretim üyelerinden oluşur" denilmesine rağmen dışlanmalarının Bakanlığın kötü niyetinin olduğu vurgulandı.

KONSEY ESNAF, FIRINCI VE KEBAPÇILARLA KURULUYOR

Konseyde Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu olmasına karşın TTB ve TMMOB’ye yer verilmemesine tepki gösterilen açıklamada, Bakanlığın konuya bilimsel temelden uzak bir şekilde yaklaştığını ifade edildi.

"BU HATADAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLSÜN"

Beslenme politikalarının ticaret erbapları tarafından değil, bu alanda çalışan bilim insanları tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Sağlıklı Beslenme ve Gıda Güvenliği konusu son yıllarda ülkemizde en öne çıkan sorunların başında yer almaktadır. Başta askeriye ve yurtlar olmak üzere toplu yemek çıkartılan yerlerde yaşanan besin zehirlenmelerinin, sağlıksız koşullarda hizmet veren işletmelerin, uygun olmayan biçimlerde saklanan gıda malzemelerinin toplumumuzda yarattığı olumsuz etkiler hafızalarımızda tazeliğini koruyorken Bakanlığın bilim dışı yaklaşımı sorunun daha da büyüyeceğini göstermektedir” denildi.

TTB ve TMMOB, halk sağlığını ilgilendiren bir konu ile ilgili oluşturulan ulusal konseyde konunun muhatabı olan meslek kuruluşlarının temsiliyetinin sağlanması ile ilgili yapılan bu hatadan bir an önce dönülmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)