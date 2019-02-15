İstanbul Çağlayan Adliyesinde 85 hafta boyunca tutulan Adalet Nöbeti Bursa’ya taşındı.

Anadolu barolarının çağrısıyla her ay bir ilde tutulacak olan ‘Adalet Nöbeti’nin’ ilki Bursa Adliyesinde tutuldu. İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Van, Kocaeli ve Yalova Baro başkanları ile yöneticilerinin katıldığı nöbete çok sayıda avukat katıldı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Adalet Nöbetine destek verdi.

"ÜLKEMİZ DEMOKRATİK, LAİK HUKUK DEVLETİ YAPISINI YİTİRDİ"

Bursa Adliyesi önünde açıklama yapan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, şu ifadeleri kullandı:

“6 Nisan 2017 tarihinde başlatılan adalet nöbetinin ilk gününden itibaren destekçisi ve katılımcısı olduk. İstanbul Çağlayan Adliyesinde 85 hafta boyunca yakılan bu büyük hak arama mücadelesi meşalesini bugün itibariyle devralan ilk baro olmanın gururunu yaşıyoruz. Adalet nöbetini her ay başka bir baromuzun ev sahipliğinde tutmaya devam edeceğiz. Çoban ateşi artık tüm illerimizde yanacaktır. Bizden sonra bu meşaleyi devralacak tüm barolarımızın, yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın hak arama özgürlüklerini ayakta tutmayı amaç edinen bu büyük nöbete sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Maalesef ülkemiz gün geçtikçe demokratik, laik, hukuk devleti yapısını yitirmektedir. Özellikle 15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün ardından temel hak ve özgürlüklerle savunma mesleği icrası kısıtlanmış, OHAL kalkmasına rağmen fili uygulama ve düzenlemelerle adeta olağanlaşmıştır. Anayasa uygulanamaz ve meclis çalışamaz hale gelmiştir. Ceza usul hukukunun evrensel kuralları ihlal edilmiş masumiyet karinesi doğal yargıç ilkesi ve adil yargılanma hakkı yerle bir olmuştur” dedi.

TANRIKULU: 81 İLE YAYILMIŞ ADALETSİZ ORTAM VAR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Adalet Nöbeti'ne katılarak destek verdi. Tanrıkulu, "Sıkıyönetim mahkemeleri döneminde özel yetkili mahkemeler döneminde bundan daha kötüsü olamaz dedim ama bu yaşadığımız dönem en kötüsü. Avukat olarak değil ama gözlemci olarak duruşmalara katılıyorum. Geçmişte Türkiye’de bir yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorunu vardı tartışırdık hep. Ama şimdi yargı yok yargının kendisi yok. Türkiye’nin her yerine 81 iline yayılmış bir adaletsiz ortam var. O nedenle İstanbul’dan Anadolu’ya taşınan bu adalet nöbetleri çok önemli. Adaleti sağlayana kadar da bu nöbetin içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2017'de açıklanan verilere göre, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde iki sıra gerileyerek 113 ülke arasında 101. sıraya gerilediğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda sürekli iki üç basamak gerileyen bir konuma düştü. Bizler eğer adaleti bu ülkede tesis edemezsek binlerce güvenlik önlemi, güvenlik gücüyle bu ülke yönetilmeye çalışılır. Maalesef bu ülkede her anlamda adaleti yitirmiş durumdayız. Örneğin bir kadın tecavüze uğradığında, öldürüldüğünde, çocuk tecavüzü yaşandığında sosyal medyada kamuoyu tepki göstermedikçe tutuklama olmuyor. Emekçi cephesinden baktığımızda ise Yargıtay daireleri özellikle şekillendirilip işçi emekçi aleyhine kararlar gün geçtikçe artıyor ve bu bir hukuk politikası haline getiriliyor. Bu ülkede hukuka güven, adalete güven yapılan araştırmalara göre bizzat Yargıtay başkanının açıklamasına göre ki bu iki yıl önce yüzde 30’lar daydı. Son iki yılda yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda adalete ülkede yaşayan hiçbir kesimin güveninin kalmadığını görüyoruz. Bu yüzden adalet yürüyüşleri, adalet oruçları, adalet nöbetleriyle hak arayışı her cephede sürdürülmeye çalışılıyor."

Adalet Nöbeti'ne katılan diğer illerin Baro başkan ve yöneticileri de kısa bir açıklama yaptıktan sonra avukatlar tarafından 2019 yılı ocak ve şubat aylarını kapsayan bir rapor dağıtıldı. Dağıtılan raporun her ay güncellenerek tekrar dağıtılacağı söylendi. (Bursa/EVRENSEL)

Adalet Nöbeti Bursa’ya taşınıyor