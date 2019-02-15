YSK görme engellilere oy şablonuna onay verdi ama basmayı üstlenmedi

Türkiye Körler Federasyonu, görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkı için oy pusulası şablonu basmasını talep etti. Önceki seçimlerde yaptıkları başvuruda şablona izin veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), şablon basma görevini üstlenmeyerek bunu sivil toplum örgütlerine bırakmıştı. Görme engelliler artık bu sorunun çözülmesini istedi.

YSK önünde bir araya gelen görme engelliler yaptıkları eylemde “Bağımsız oy hakkımız engellenemez” sloganları attı. Burada konuşan Türkiye Körler Federasyonu yönetiminden Süha Sağlam, görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkı için oy pusulası şablonu taleplerini önceki seçimlerde de ilettiklerini hatırlattı. Ancak YSK'nı bu talebi kabul ederek oy pusulası şablonu kullanılmasına izin vermesine karşın basma sorumluluğunu üstlenmediğini aktaran Sağlam, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zamanın geçtiği gerekçe gösterilerek ikinci tura ertelendiğini söyledi.

MALİYETİ DERNEKLERİ YIKILDI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde süre geçmeden başvuru yaptıklarını ancak YSK Başkanı Sadi Güven'in hala randevu taleplerine yanıt vermediğini belirten Sağlam, “YSK talebimizi kabul etmesine rağmen şablon basma sorumluluğunu üstlenmediği için Engelsiz Erişim Derneği bastı ve dağıttı. Ancak sivil toplum örgütlerinin oy şablonu basma maliyetine gücü yetmez. YSK bu konuda ilgili tedbirleri alacak güçtedir ama halihazırda bu konu gündemlerinde yoktur. Seçimlere kadar bir buçuk ay gibi yeterli bir süre içerisindeyiz. Görme engelliler gizli ve güvenilir oy hakkı için oy şablonları basılmazsa Anayasanın 60. Maddesine çiğnenmiş ve milli iradenin tecellisi sakatlanmış olacak” dedi.

'AYM VE ULUSLARARASI YARGIYA BAŞVURACAĞIZ'

Taleplerinin kabul edilmemesi durumunda Türkiye Körler Federasyonu ve bağlı dernekleri olarak Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını, ardından konuyu uluslararası yargıya kadar taşıyacaklarını açıklayan Sağlam, bir önce kendilerine randevu verilmesini ve YSK'nın görme engelliler için oy şablonu basmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)