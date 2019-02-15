Dersim’de kayyıma Hızır benzetmesi tepki aldı

Orhan KURUL

Dersim

Tunceli Cemevi dedelerinden Mehmet Halis’in, Dersim Belediyesine kayyım olarak atanan Vali Tuncay Sonel’i Alevilerin kutsalı sayılan Hızır’a benzetmesi, Dersimlilerden tepki almaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda valiyi övüp, Hızır’a benzeten Mehmet Halis’e Dersimliler tepki gösterdi. Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Genel Merkez Yöneticisi Dursun Demirtaş Hızır kültünün Dersimlilerin inancında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Böyle bir kıyas Hınzır Paşa’nın Hızır’a benzetilmesi gibidir” dedi.

ASİMİLASYON POLİTİKASI

Alevilikte, kâinatta görünen her varlığın hakkına ve hukukuna saygı göstermek gibi bir felsefenin hâkim olduğunu belirten Demirtaş, “İlan edilen yasaklı bölgelerden dolayı, insanlar atalarının mezarlarını dahi ziyaret edemiyor. Her sene ormanlarımız yanıyor, yakılıyor, bombalanıyor. Bölgede insanlar ölüyor. Bu politikaların temsilcisi olan bir insanı Hızır yerine koymak Aleviliğin felsefesine terstir” diye konuştu. Dersim’de Cemevi üzerinden büyük bir asimilasyon politikasının hayata geçirilmeye çalışıldığını belirten Demirtaş, “Kayyım, Alevi inancına göre nasıl samimi bir iş yapar ben anlayamıyorum. Aleviliği bitirmeye çalışıyorlar, asimile etmeye çalışıyorlar. Devletin belli bir politikası var. Türk-İslam sentezli diye tarif ettiğimiz politika. Osmanlı’dan beri bu devam ediyor. Kayyım da bunun buradaki temsilcisidir” dedi. Halis’in yaptığı benzetmeye kendisinin de inanmadığını anlatan Demirtaş, “Bizim Hızır kültümüzde dara düştüğün zaman Hızır çağrılır. Ama şimdi öyle mi? Halkın iradesine el koyulmuş ve sen bu el koyanların temsilcisini yani dara düşüreni Hızır’a benzetiyorsun olacak şey değil” ifadelerini kullandı.

CEMEVİ YÖNETİMİNE TEPKİ

Dersimli yurttaşlardan Murat (47) bu söylemlerle dedeliğin içeriğinin boşaltıldığını söyleyerek, “Cemevlerini ranta dönüştürüyorlar. Cemevleri için cümbüş evi de demişlerdi. Ama şimdi öyle dedikleri yerleri asimilasyon politikaları için kullanıyorlar. Kendilerine dede diyenlerde bunları Hızır’a benzetiyor” ifadesiyle tepkisi gösterdi. Hüseyin (42) adlı başka bir yurttaş ise Cemevi yönetimine tepki göstererek, Halis’in toplumun değerlerini kullanarak menfaat sağlamaya çalıştığını söyledi. Hüseyin “Bir koltuk kovalıyor olabilir, menfaati için de bunları söylemiş olabilir beni ilgilendirmez. Ama bizim değerlerimizi kullanıyorsa ve hala orada duruyorsa arıza Cemevi yönetimindedir” dedi.