Kadıköy'de şantiye alanında inşaat malzemeleri yanıyor
Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Fotoğraf: DHA
Kadıköy Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.
Yavuz sokakta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı.
İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor. (İstanbul/DHA)
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