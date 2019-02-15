Gazeteci Pelin Ünker’e verilen cezasının gerekçesi açıklandı

Eski Cumhuriyet gazetesi çalışanı gazeteci Pelin Ünker’e, Paradise Papers yazı dizisi gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine hakaret” ve “iftira” iddiasıyla verilen cezasının gerekçesi açıklandı.

Pelin Ünker’e, Paradise Papers veya Türkçe adıyla Cennet Belgeleri’nde adı geçen dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve oğullarının Malta’da off-shore olarak şirket kurduğu bilgisini Cumhuriyet gazetesinde haberleştirdiği için “iftira ve hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında karara bağlanan davada savunma yapan Ünker, yaptığının gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise, Ünker’i “kamu görevlisine hakaret” suçu iddiasıyla 8 bin 660 TL para cezasına, “iftira” iddiasıyla ise 1 yıl 1 ay 15 gün ertelemesiz hapis cezası çarptırılmasına karar verdi.

Avukatların istinaf mahkemesine taşıdığı kararın gerekçesi ise açıklandı. Gerekçeli kararda, Ünker’in haberlerinin Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım’ın “usulsüz olarak ve sırf Devlete vergi ödememe maksadıyla yurt dışında şirketler kurdukları ve bu şirketler aracılığı ile devletten başbakanın oğulları olmaları nedeniyle imtiyaz kullanarak ihale aldıkları ve bu şekilde suç işlediklerinin anlatıldığı”nı belirterek, hakaret ve iftira suçunun işlendiği savunuldu. (MEDYA SERVİSİ)