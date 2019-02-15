Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
Yusuf Namoğlu'nun istifa etmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı için belirlenen isim Sabri Çelik oldu.
Görsel tff.org'dan alınmıştır
Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Yusuf Namoğlu'nun istifa etmesinin ardından MHK başkanlığı için belirlenen isim Sabri Çelik oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.
Eski birinci lig hakemi ve gözlemcisi olan 1959 doğumlu Sabri Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmişti.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
- Mustafa Çulcu
- Muhittin Boşat
- Ünsal Çimen
- Kamil Abitoğlu
- Hakan Sivriservi
- Ferhat Gündoğdu
- Nihat Mızrak
- Hamza Mısır
İstifa kararı hakkında açıklama yapan Yusuf Namoğlu, "Son damlayı taşıran Galatasaray-Trabzonspor maçı oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı hazmedebileceğimiz olay değildi. Değerlendirdik, neticede ben Başkan'ı aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi" ifadelerini kulanmıştı.(SPOR SERVİSİ)
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve kurul üyelerinin tamamı istifa etti