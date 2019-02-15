"Varlık Fonu, 1 milyar avroluk borç için neyi teminat gösterdi?"
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Varlık Fonu'nun 2 yabancı bankaya borçlanma yetkisi verdiği yönündeki haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.
Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Varlık Fonu’nun Citigroup Inc. ve Industrial Commercial Bank of Chine Ltd’i 1 milyar avro borç bulmak için yetkilendirdiğine dair haberlerin gerçek olup olmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.
Bekaroğlu, TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde, basında Varlık Fonu'nun iki yabancı bankaya borçlanma yetkisi verdiği yönünde çıkan haberleri hatırlatarak Oktay’a şu soruları yöneltti:
- Basında çıkan söz konusu haberler doğru mudur?
- Türkiye Varlık Fonu'nun döviz cinsi borçlanmaya gitmesinin nedeni nedir?
- 1 milyar avroluk borç için teminat olarak hangi varlıklar gösterilmiştir?
- Hangi vade ve faiz oranlarıyla borç alınmaktadır?
- Alınacak bu borç hangi yatırımların finansmanında kullanılacaktır?
- Hazine ve Maliye Bakanlığının da avro cinsinden tahvil borçlanmasının da söz konusu olduğu dönemde Varlık Fonu'nun söz konusu borçlanma hamlesi dış piyasalar açısından bir nevi crowding-out etkisi* yaratmayacak mıdır?
* Devletin, kamu yatırımlarının ve harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla iç borçlanmaya gitmesi sonucunda faiz oranlarındaki yükselişle birlikte özel sektör yatırım ve harcamalarının düşmesi sonucuna "dışlama etkisi-crowding-out" denilmektedir. (EKONOMİ SERVİSİ)
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