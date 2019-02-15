İhraç edilen öğretmen, ikinci şiir kitabı 'Israrotu'nu imzaladı

7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Çaycuma Temsilci Gökhan Taner Günsan'ın ikinci şiir kitabı Israrotu'nun imza ve söyleşi etkinliği Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Meda Kitap tarafından yayınlanan ve Günsan’ın öğrencilerinin de katıldığı kitabın imza gününe katılım yoğun oldu.

KİTABIN GELİRİ SENDİKANIN 'İHRAÇ' SANDIĞINA

Gökhan Taner Günsan kitabın gelirinin Eğitim Sen Genel Merkezinin ihraçlarla dayanışma amacıyla açtığı hesaba aktarılacağını söyledi.

Gökhan Taner Günsan söyleşide "Bizi ihraç edenler açlığa mahkum etmek isterken bizler yazmaya, üretmeye, yazdıklarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Şiir bize direnme gücü verir. Benim yazdığım şiirler de aslında bana ait değil. Bu ülkenin ezilen, sömürülen, yok sayılan insanlarının sesidir. Dolayısıyla bu kitaptan elde ettiğim geliri bilimsel, demokratik ve laik eğitim için mücadele ederken ihraç edilenlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"KİTAPLARINIZI FLORMAR'DA, CARGILL'DE, TARİŞ'TE İŞÇİLERE İMZALAYIN"

Edebiyatçılara ve sanatçılara seslenen Günsan, "Eğer kitap yazdıysanız ilk imzanızı Flormar'da, Cargill'de, Tariş'te direnen işçilere imzalayın, konser verecekseniz ilk şarkınızı onlara söyleyin, sahneye çıkacaksanız ilk oyununuzu onlara oynayın. Bizler toplumsal mücadelemizin bir parçası olan sanatımızı, tüm ezilen ve direnenlerle birleştirmek zorundayız" dedi.

İktidarın ağırlıklı olarak kendine yakın dergileri kütüphanelere gönderdiğini, yayın organlarını desteklediğini belirten Günsan, “Benim de şiirlerimin yayınladığı, önemli bir okuyucusu olan kültür, sanat, edebiyat dergisi Evrensel Kültür gibi nitelikli bir dergi KHK ile kapatıldı. Nitelikli yayınlara, nitelikli eserlere destek olmalıyız.” dedi.

Söyleşide kitabından şiirler de okuyan Günsan "Israrcı ve inatçı bir tohum gibi bizi savurdukları her yerde yeşermeye devam edeceğiz. "dedi. Şair İbrahim Tığ’ın da şiir okuduğu etkinlik Gökhan Taner Günsan kitabını imzalamasıyla sona erdi.

Gökhan Taner Günsan’ın imza ve söyleşi etkinliğinin ikincisi 24 Şubat Pazar günü saat 15.00’te KESK Zonguldak Şubeler Platformu binasında yapılacak. (Zonguldak/EVRENSEL)